Cea mai simpla metoda de a invata si de a avansa in bucatarie este atentia la greseli. In bucatarie poti gresi mereu, sunt atat de multe lucruri de facut pentru a avea preparate perfecte incat s-ar putea sa omiti anumite elemente importante. Nu citesti reteta pana la capat. Sunt trei lucruri importante pe care trebuie sa le bifezi inainte de a incepe sa gatesti. Sa ai toate ingrediente, sa te gandesti la pasii de urmat si la timpul alocat gatirii si sa intelegi toate indicatiile oferite in re (...)