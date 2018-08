Stiri pe aceeasi tema

- Fara precedent! Manualul unic de geografie, scos de Editura Didactica și Pedagogica – editura Ministerului Educației, este plin de greseli. Elevii de clasa a VI-a vor invața din septembrie ca Turnu Magurele este poziționat, pe harta Romaniei, acolo unde pana acum toți știam ca este orașul Drobeta-Turnu…

- Izabela Ene (15 ani), eleva in clasa a IX-a la Colegiul National „Barbu Stirbei“ din Calarasi, este pasionata de geografie, participand constant, din clasa a V-a, la toate concursurile scolare unde a bifat premiu dupa premiu. Dorinta ei de a invata nu se limiteaza doar la aceasta materie, Izabela fiind…