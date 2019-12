Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul general al Departamentului american al Justitiei a stabilit, intr-un raport care urmeaza sa fie facut public luni, ca ancheta FBI asupra consilierilor lui Donald Trump din timpul campaniei prezidentiale din 2016 a fost declansata pe baze legale si autorizate adecvat, a declarat pentru…

- O eroare de pilotaj si o posibila dezorientare a echipajului din cauza vremii nefavorabile au dus la prabusirea unui avion de pasageri al Flydubai in Rusia in 2016, potrivit unui raport dat publicitatii marti de Comisia de aviatie interstatala din Rusia, relateaza Reuters.Avionul Boeing 737-800…

- Principalul consilier al presedintelui Donald Trump din timpul campaniei prezidentiale din 2016 a lasat sa se inteleaga ca Ucraina si nu Rusia, este responsabila de piratarea electronica a Partidului Democrat, conform unor documente facute publice sambata de Departamentul de Justitie, informeaza…

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Ancheta, care decurge rapid,…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa îmbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba în timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat unor…

- Democrații din Congresul Statelor Unite au trimis citații Pentagonului și Biroului pentru Buget de la Casa Alba, prin care cer documentele legate de decizia președintelui american Donald Trump de a bloca ajutorul militar acordat Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citațiile au fost…