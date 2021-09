Greșeala majoră pe care o fac părinții cu copiii lor, de fapt. Specialiștii trag un semnal de alarmă uriaș Unul din cinci parinți afirma ca sunt mult prea ocupați sa gateasca, potrivit unui studiu. Ei comanda de la fast food mult mai des decat o faceau in pandemie. In plus, parinții copiilor cu probleme de greutate susțin ca mananca in oraș de cel puțin doua ori pe saptamana. Specialiștii trag un semnal de alarma […] The post Greșeala majora pe care o fac parinții cu copiii lor, de fapt. Specialiștii trag un semnal de alarma uriaș appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romani! Specialiștii vin cu un avertisment neașteptat pentru aceștia. Ce se va intampla dupa majorarea salariului minim? Presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta trage un semnal de alarma. Ce se intampla dupa creșterea salariului mediu: semnal de alarma…

- In cazul in care ai observat ca exista multe schimbari cu privire la starea ta in zilele caniculare, afla ca specialiștii au gasit raspunsul pe care il aștepta toata lumea cu privire la acest mister. Atenție, a fost tras un semnal de alarma! Ce se intampla cu oamenii in zilele caniculare. Misterul a…

- Alerta in municipiul Campina. Specialiștii DSP au descoperit o bacterie periculoasa in retea și toti locuitorii au fost avertizați sa nu mai consume apa de la robinet. Autoritatile au inceput deja distribuirea de apa potabila pana cand se va face dezinfectarea retelei.

- Dupa cinci ani de la finalizarea lucrarilor de restaurare, Cetatea de Scaun a Sucevei are nevoie de noi investitii. In unele locuri, caramida decorativa s-a macinat, iar tencuiala de protectie de pe ziduri a crapat.

- Piața produselor contrafacute reprezinta 3,3% din comerțul mondial și este in creștere. Romania, din pacate, ocupa un loc fruntaș intr-un top facut pe aceasta tema. China este pe locul intai la acest gen de produse. Piața de parfum contrafacut este și ea in creștere. Un astfel de caz, cu sticle de parfum…

- Medicii avertizeaza romanii sa nu mai cumpere namol de la comercianții de pe plaja. Care este pericolul real ascuns in aceasta crema. Specialiștii trag un semnal de alarma. Cum iți dai seama daca namolul care se vinde pe plaja este sau nu cel bun. Pericolul ascuns in namolul de pe plaja Odata ce turiștii…

- ''In 2021, avem potentialul sa se produca o catastrofa absoluta'', a avertizat la Geneva dr. Kate O'Brien, directoare a departamentului pentru vaccinare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Pandemia a determinat ca resursele si personalul sa fie redirectionate spre lupta impotriva Covid,…

- „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea” este noua campanie care va fi inițiata in luna iulie de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Peste 200 de victime și 50 de agresori beneficiaza de consiliere sociala, psihologica sau juridica in cadrul proiectului. Specialiștii DASTM…