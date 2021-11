Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani au un obicei care este riscant in timp. Aceștia coc alimente in staniol pe gratar sau direct in jar atunci cand se afla la un picnic sau la casa bunicilor. De ce nu trebuie sa mai faci asta? Iata ce se intampla in timpul acestui proces! Greșeala facuta de mulți romani: coc alimente […]…

- Andreea Antonescu este o mamica extrem de mandra. Vedeta are o relație foarte frumoasa cu fiica ei, Sienna. Totuși, telespectatorii de la Vorbește lumea au fost uimiți cand au aflat ce face micuța in pandemie. Andreea Antonescu, o mamica implinita. Ce face fiica ei in pandemie, vedeta a fost uimita…

- Amenda de 3.045 de lei pentru un șofer roman. Ce greșeala le-a atras atenția polițiștilor imediat. Insa amenda nu a primit doar un singur șofer, ci in noaptea de sambata spre duminica s-a lasat cu amenzi consistente, dar si cu certificate si placute confiscate de catre polițiști. Amenzi pentru zeci…

- Fosta asistenta TV Flavia Mihașan a ajuns in pragul disperarii! Vedeta nu reușește sa gaseasca nicio bona pentru copii. Deoarece este extrem de ocupata, dansatoarea are nevoie de cineva cu experiența care sa se ocupe de cei doi baieți ai sai. Doar ca nimeni nu respecta o regula la care ține extrem de…

- O vedeta de la Pro TV s-a casatorit in mare secret. Nimeni nu a aflat de ziua cea mare. Aceasta a fost extrem de discreta in privința marelui eveniment unde i-a avut alaturi pe cei mai dragi prieteni. O vedeta Pro TV s-a casatorit in secret Este unul din magicienii care reușesc sa aduca zambetul […]…

- Veste uriașa in showbizul romanesc! O cunoscuta vedeta s-a casatorit in secret, iar abia acum s-a aflat totul despre evenimentul emoționant. Fanii s-au bucurat enorm in momentul in care au aflat ca actrița a decis sa faca pasul cel mare și sa mearga la altar. Vești emoționante! Ce vedeta s-a casatorit…

- Clipe de coșmar pentru Andreea Marin. Vedeta a trecut printr-o sperietura de zile mari atunci cand i s-a facut rau și a chemat deindata ambulanța. Cum și-a pus viața in pericol fosta Zana a Surprizelor. Cum și-a pus Andreea Marin viața in pericol Andreea Marin a tras o sperietura de zile mari dupa ce…

- Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute, talentate și apreciate artiste din lume. Romanca originara din Constanța a cunoscut faima internaționala acum 10 ani, cand piesa ei Mr. Saxobeat a ajuns sa fie difuzata peste hotare in Asia și America. Cu toate acestea, cariera ei a suferit un declin…