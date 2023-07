Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Alba a dat o sancțiune care nu exista in Codul Rutier. Agentul a oprit pentru control, in trafic, un șofer și, pentru ca aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,03 mg/litru, omul legii a decis "suspendarea permisului de conducere pentru 24 de ore", scrie Alba24.ro. Șoferul a dat…

- Un polițist de 25 de ani din județul Satu Mare a fost testat pozitiv la cocaina și canabis, transmite publicația locala PresaSM. El a fost prins de colegii sai in trafic, in timp ce conducea spre serviciu. Agentul de 25 de ani de la Postul de Poliție Apa a fost oprit in trafic și testat […] The post…

- Agresorul care a injunghiat mortal o fata de 14 ani in Gradina Botanica din Craiova și a ranit un tanar este fiu de polițist și elev la Colegiul Militar din Craiova. Miercuri dimineața, atacatorul, un baiat de 17 ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor și tentativa de omor. Atacatorul este…

- Viitura formata dupa recentele ploi torentiale a adus, pe langa distrugerile din gospodarii, si alte probleme pentru locuitorii comunei Ighiu din judetul Alba. Fantanile au fost contaminate, iar autoritatile locale au decis sa distribuie pastile de cloramina pentru dezinfectarea apei. Comuna Ighiu din…

- O ambulanța a distrus mai multe morminte dintr-un cimitir din Deva dupa ce șoferul a uitat sa traga frana de mana. Ambulanța a luat-o la vale și a izbit puternic gardul cimitirului, distrugandu-l. Cateva morminte au fost și ele distruse, iar crucile au fost culcate la pamant. Un localnic a filmat scena…

- Șoferul care a provocat un accident mortal pe DN10 este polițist in județul Buzau. Barbatul, in varsta de 24 de ani, s-a urcat baut la volanul mașinii și a intrat in coliziune cu un camion. Sambata dimineața, șoferul unui autoturism care se deplasa pe DN10, dinspre Buzau catre Brasov, a iesit in afara…

- Polițiștii l-au identificat pe șoferul din Alba, care a intors mașina pe A1 și a circulat cu viteza pe contrasens. Șoferul unui autoturism Seat, inmatriculat in județul Alba, a fost filmat și reclamat la poliție dupa ce a intors pe autostrada, in județul Sibiu. Fapta semnalata intr-un video publicat…

- Inconștiența grava! Un șofer a fost filmat cum a mers pe contrasens, pe autostrada A1, in județul Alba. Poliția s-a autosesizat și analizeaza imaginile publicate in mediul online. The post Inconștiența grava! A mers pe contrasens pe autostrada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…