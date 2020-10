Grepfrutul poate avea efecte PERICULOASE dacă este combinat cu anumite medicamente Credeai ca un fruct nu poate influența acțiunea medicamentelor? Grepfrutul poate avea efecte periculoase daca este combinat cu anumite medicamente. Statinele și medicamentele pentru afecțiunile cardiovasculare sint doar citeva de pe lista. Potrivit experților unele medicamente pot avea un efect mai puternic sau mai redus ca urmare a consumului de grepfrut. Acest fruct poate modifica felul in care Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

