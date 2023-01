Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta in satul Sintesti, localitatea Vidra, dupa ce un barbat a observat ca un dispozitiv artizanal, ce pare a fi o grenada este legat pe un gard. La vederea grenadei, barbatul a sesizat autoritațile. Astfel, ca la scurt timp dupa apel, la fața locului s-au deplasat politistii orasului Popesti…

- Un barbat a descoperit, vineri, o grenada legata de un gard in comuna Vidra, satul Sintesti, in judetul Ilfov. Pirotehnistii care au intervenit la fata locului, dupa ce barbatul a alertat politia, au ridicat dispozitivul si l-au dezamorsat. Nimeni nu a fost ranit in urma evenimentului. ”La data de 6…

- Un barbat a semnalat ca pe strada principala din satul Sintesti din comuna ilfoveana Vidra se afla un dispozitiv artizanal, ce pare a fi o grenada, legat pe un gard, transmite Agerpres. Pirotehniștii au dezamorsat dispozitivul. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, in cel mai scurt timp, la fata locului…

- Dispozitivul artizanal a fost gasit vineri pe strada principala din satul Sintesti, localitatea ilfoveana Vidra, de catre un barbat care a alertat autoritațile, informeaza IPJ Ilfov, citat de Agerpres . La fata locului s-au deplasat politistii orasului Popesti Leordeni, ai Serviciului Arme, Explozivi…

- La data de 6 ianuarie a.c., politistii Postului de Politie Vidra au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca, pe strada Principala din satul Sintesti, localitatea Vidra, se afla un dispozitiv artizanal, ce pare a fi o grenada, legat pe un gard.Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, in…

- In cursul zilei de ieri, politistii constanteni au desfasurat actiuni pentru verificarea modului in care sunt comercializate articolele pirotehnice, in judetul Constanta. Astfel, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Potrivit sursei citate, Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata, prin apelul unic de urgenta 112, despre faptul ca soferul unui autobuz a gasit, la terminarea turei, pe o bancheta a autovehiculului, o sacosa in care se aflau doua pistoale.La fata locului, s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 4…