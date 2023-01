Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a descoperit, vineri, o grenada legata de un gard in comuna Vidra, satul Sintesti, in judetul Ilfov. Pirotehnistii care au intervenit la fata locului, dupa ce barbatul a alertat politia, au ridicat dispozitivul si l-au dezamorsat. Nimeni nu a fost ranit in urma evenimentului. ”La data de 6…

