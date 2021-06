Stiri pe aceeasi tema

- O grenada a fost descoperita, duminica, in zona Catedralei Sfantul Dumitru, din Craiova. Polițiștii au delimitat zona, iar pirotehniștii au ridicat grenada, care nu avea incarcatura explozibila, anunța Mediafax. Polițiști din cadrul Secției 1 Politie Craiova au descoperit, in zona Catedralei…

- Polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova, in timp ce se aflau astazi in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Al. Matei Basarab, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in zona Catedralei Sfantul Dumitru, se afla un obiect ce pare a fi o grenada. Polițiștii prezenți la fața locului…

- Misiune in forta a mascatilor, dupa un un barbat de 60 de ani și-a batut soția și socra, apoi le-a sechestrat in apartament. Oamenii legii au intrat in locuința pe fereastra, folosindu-se de o scara, si l-au imobilizat pe barbat. O femeie și mama ei au fost scoase, duminica seara, dintr-un apartament…

- Politistii doljeni au intervenit duminica seara, intr-un apartament din Craiova, in care un barbat isi tinea inchise sotia si soacra. Oamenii legii au intrat in apartament pe fereastra, folosindu-se de o scara, si l-au imobilizat pe barbat, scrie News.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- Politistii doljeni au intervenit duminica seara, intr-un apartament din Craiova, in care un barbat isi tinea inchise sotia si soacra. Oamenii legii au intrat in apartament pe fereastra, folosindu-se de o scara, si l-au imobilizat pe barbat. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie…

- Polițiști din cadrul Sectiei 3 Craiova au fost sesizați aseara ca un barbat iși tine soția și soacra inchise in locuința și nu le permite sa iasa afara. Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 60 ani, din Craiova, refuza sa deschida usa apartamentului de pe Strada Revoluției pentru a permite soției și soacrei…

- O nunta la care participau aproximativ 350 de persoane a fost intrerupta, sambata noaptea, de polițiștii din Maramureș. In același județ, in octombrie anul trecut, s-a organizat un eveniment similar, deși legea nu permitea iar mireasa era bolnava cu noul tip de coronavirus. Conform unui comunicat…

- Politistii doljeni au dispus, ieri, retinerea unui tanar de 26 de ani, din Craiova, acuzat de talharie calificata și tentativa la talharie calificata. Pe 15 martie, barbatul a intrat inarmat cu un cutit intr-o farmacie din Craiova si a sustras suma de 1.500 de lei. Pe 22 martie, barbatul a incercat…