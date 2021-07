Stiri pe aceeasi tema

- Pentru premierul Florin Cițu, aflat in razboi pe șefia PNL cu liderul partidului, Ludovic Orban, toți liderii coaliției de guvernare sunt… din opoziție. La briefingul de dupa ședința de Guvern, prim-ministrul a raspuns la intrebarea unui jurnalist, care vroia sa știe daca i-a informat pe liderii coaliției…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se afla in același oraș, la Piatra Neamț, unde, fiecare, cauta sa iți atraga voturi la Congresul din toamna pentru funcția de președinte PNL. Aflați pe aceeași scena, Ludovic Orban a luat cuvantul și a facut o comparație neașteptata cu Cristiano Ronaldo. “Dupa ce Real Madrid…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…

- Liderul liberal Ludovic Orban a declarat, duminica, ca acela care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier. Orban a adaugat ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii, transmite…

- Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a -l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca de-a lungul anilor actualul președinte la PNL a susținut-o pe Raluca Turcan. Orban…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi candidati care si-au anuntat candidatura la sefia PNL au sustinut discursuri in fata liberalilor, la Consiliul National. Florin Citu a spus ca e nevoie de un alt tip de politica, iar Ludovic Orban și-a axat discursul pe relația cu membrii PNL. “De fiecare data cand…

- Ludovic Orban a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta in județul Mureș ca se așteapta sa il aiba contracandidat la funcția de președinte PNL pe Florin Cițu și ca nu ar fi deloc o surpriza depunerea candidaturii premierului. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca Andi Manciu a luat decizia de a demisiona din functia de consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului pentru a reveni in functia de sef al Departamentului pentru relatii cu presa al partidului. “Ca sa revina la…