42 de state, intre care și Romania, au semnat o declarație comuna cu privire la situația de la centrala nucleara Zaporojie, cerand Rusiei sa retraga de urgența trupele de la centrala nucleara. Declarația este emisa in numele Australiei, Austriei, Belgiei, Bulgariei, Canadei, Croației, Ciprului, Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Franței, Georgiei, Germaniei, Greciei, Irlandei, Islandei, Italiei, Japoniei, […] The post Greii Europei, SUA și Marea Britanie il implora pe Putin sa evacueze centrala Zaporojie first appeared on Ziarul National .