- Guvernul va adopta in acest an masura privind amnistia fiscala, care ar urma sa se aplice celor care erau datori la 31 decembrie 2017, insusi ministrul Finantelor recunoscand ca statul nu este in stare sa recupereze mare parte din bani. Printre cei mai mari datornici se regasesc oameni precum primarul…

- Guvernul ar putea decide o amnistie fiscala chiar in acest an, anunta ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici. Seful de la Finante isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai rapid, pentru ca, spune el, ar fi o masura foarte buna pentru economie si mediul privat. Iata…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA MlRON COSMA - LA ORIGINEA UNEI POSIBILE A CINCEA MINERIADE Ne aflam in pragul unui... "RAZBOI INTERSINDICAL" PRETENTIILE SINDICATULUI MINERILOR DIN VALEA JIULUI SI SUSPECTA RECEPTIVITATE CU CARE O ECHIPA GUVERNAMENTALA…

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana o emisiune de titluri de stat pentru populatie. Intitulata „Centenar”, aceasta a fost aprobata in ultima sedinta de guvern. Obligatiunile vor fi pe o perioada de cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, potrivit ministrului de finante, Eugen Teodorovici. El…

- Grecia a anuntat ca a majorat de la 2.300 de euro la 5.000 de euro limita de numerar care poate fi retrasa lunar din conturile bancare, ca parte a masurilor de atenuare a restrictiilor asupra miscarilor de capital impuse in urma cu trei ani. Autoritatile din Grecia au introdus pentru prima…

- In vara lui 2015, Guvernul a obligat bancile autohtone sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen. Grecia va majora de la 2.300 la 5.000 de euro limita de numerar care poate…

- Ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a intrebat public Guvernul daca mai are bani pentru pensii și salarii pana la sfarșitul anului. "Cand tu intrebi sau lași sa se ințeleaga ca nu ar mai fi bani ca stat pana la final de…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va participa la intalnirea de vineri dintre Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis doar daca premierul va decide acest lucru. "Doamna Dancila stabileste echipa cu care va merge (la intalnirea cu presedintele Iohannis - n.red.). Vom vedea ce…