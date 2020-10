Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la termenul de astazi din dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – un singur martor dintre cei citați, in aparare, de Tribunalul Timiș la solicitarea acestuia a venit sa fie audiat. Interlopii Sașa Marcov și Daniel Gheța au trimis adrese identice instanței…

- Liderul interlop Lucian Boncu incearca sa combata acuzația DIICOT de constituire de grup infracțional organizat, in dosarul de trafic de cocaina, propunand ca martori alți interlopi. Unii dintre ei apar chiar in dosarul in care gruparea Boncu a fost trimisa in judecata, printre aceștia aflandu-se Sașa…

- Un nou martor cu identitate protejata a fost audiat, la Tribunalul Timiș, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Acesta a declarat in fața instanței ca ”al știam pe Boncu de la cazino. Organiza petreceri la aprtamentul lui din Giroc unde se consuma cocaina. Erau persoane…

- Mișcare surpriza in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu care se judeca la Tribunalul Timiș. Primul audiat a fost un martor cu identitate protejata, cu nume de cod Stanciu Aurel, care a declarat ca „am cumparat o data droguri de la Cionca Alin, cocaina cu…

- Mai mulți martori au fost audiați, astazi, in dosarul traficului de cocaina al gruparii condusa de Lucian Boncu. Martorul Lucian Lazar a povestit ca, in 6 septembrie 2019, in apartamentul lui Boncu s-a consumat cocaina care a fost adusa de Catalin Bunea și Cojocaru, zis ”Calu”. ”Spre dimineața am adunat…

- Tribunalul Timiș a continuat, astazi, audierile de martor in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu. Instanța l-a audiat pe Hașu Gabriel Bebe, fost polițist de frontiera, condamnat in dosarul șpagilor din vama Moravița, care a fost filmat in timp ce priza cocaina…