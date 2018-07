Gregory’s se întoarce în România. Plan grandios pentru următorii cinci ani Gregory’s, cea mai mare retea de locatii de tip coffee & Greek deli din Grecia, a anuntat miercuri ca reintra pe piata din Romania odata cu deschiderea unei unitati in zona de nord a Bucurestiului, unitatea fiind operationala de la inceputul lunii iulie. Compania vrea sa deschida 80 de unitati in urmatorii cinci ani. Articolul integral pe CAPITAL . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

