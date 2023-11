Gregorian Bivolaru a fost arestat, marți, in Franța, alaturi de alte 40 de persoane suspectate de abuzuri sub acoperirea lecțiilor de yoga, transmite presa franceza. O ampla ancheta judiciara a fost deschisa de Parchetul din Paris in iulie 2023 pentru abuz, rapire, viol și trafic de ființe umane, iar reținerile au fost facute marți in […] The post Gregorian Bivolaru, arestat in Franța. Sunt acuzații de viol și trafic de persoane. Presa franceza face referiri la o „secta internaționala” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .