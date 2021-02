Grefierii, revoltă la ușa biroului președintelui Curții de Apel Timișoara Grefierii de la instanțele timișorene s-au adunat sa-și ceara drepturile chiar in fața ușii președintelui Curții de Apel. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca șefii Curții de Apel Timișoara nu au pus in aplicare mai multe sentințe judecatorești privind sporurile și diferențele salariale existente. „Este vorba de uniformizarea salariilor, conform deciziilor Curții Constituționale și Inaltei […] Articolul Grefierii, revolta la ușa biroului președintelui Curții de Apel Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

