- Toate ședințele de judecata de la instanțele din Piatra-Neamț au fost blocate astazi, 18 decembrie, incepand cu ora 10, așa cum s-a decis in intreaga țara. Grefierii au ieșit in fața instituției, in semn de protest fața de intenția de abrogare a pensiilor speciale. „Deși in ședința din data de 10 decembrie…

- ”Miercuri, 18 decembrie 2019, incepand cu ora 10:00, peste 6000 de grefieri vor iesi in fata instantelor si a parchetelor la nivel national, pe timpul activitatii Plenului Camerei Deputatilor, timp in care vor fi inchise arhivele si registraturile si suspendate sedintele de judecata. Motivul il reprezinta…

- Peste 6.000 de grefieri vor ieși in fața instanțelor și a parchetelor la nivel național, miercuri, de la ora 10:00, pentru a protesta fața de abrogarea pensiilor de serviciu. Pe durata protestului, ședințele vor fi suspendate.Sindicatul grefierilor a anunțat intr-un comunicat ca grefierii vor protesta…

- Proiectul privind abrogarea pensiilor speciale, adoptat marti de Comisia pentru munca din Camera Deputatilor, risca sa fie atacat la Curtea Constitutionala din cauza eliminarii pensiilor magistratilor, a declarat deputatul USR Cristian Seidler potrivit Agerpres "PSD a facut practic o cacealma din…

- Proiectul de lege ce reglementeaza cadrul legal pentru infiintarea schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale a fost adoptat miercuri, in unanimitate, de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.

- Personalul silvic cu atributii de paza, dotat cu armament de serviciu Foto: facebook.com/guv.ro/photos Proiectul de lege prin care personalul silvic cu atributii de paza este dotat cu armament de serviciu asteapta miercuri votul final în Camera Deputatilor, care este for decizional.…

- Eugen Tomac a avut o conferința de presa la Cluj-Napoca dupa ce Partidul Mișcarea Populara a anunțat ca va da un vot de încredere Guvernului Orban. "Aș vrea sa separam lucrurile în primul rând. Guvernul este unul asumat de PNL, iar noi dam doar un vot de încredere…

- Patroana unei firme din vestul tarii acuza mai mulți polițiști de abuz in serviciu. Oamenii legii ar fi gresit adresa unei persoane pe numele careia aveau un mandat de aducere și ar fi ajuns astfel la firma femeii pe care aproape au luat-o pe sus.