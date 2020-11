Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata nu este cazul sa transferam bolnavii de Covid in strainatate. Este declaratia ferma a Ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , care in ziua cu cei mai multi morti de la inceputul pandemiei spune ca inca putem gestiona situatia. Asta dupa ce saptamana trecuta presedintele Iohannis anuntase ca…

- Grefierii solicita Directiilor de Sanatate Publica din întreaga tara testarea tuturor angajatilor din cadrul autoritatii judecatoresti, în conditiile în care „instantele si parchetele din România au devenit adevarate focare de raspândire…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca Spitalul Aiud va deveni unitate suport Covid si vor mai fi astfel disponibile in judetul Alba 200 de paturi pentru patologie medie si alte 20 de Terapie Intensiva. El a mentionat ca pana cand paturile de Terapie Intensiva de la Aiud vor devenit…

- Potrivit datelor transmise marti de Grupul de Comunicare Strategica, in spitalele din Romania sunt internati 11.897 de pacienti cu COVID-19, dintre care 974 sunt la terapie intensiva. Este cel mai mare numar de la debutul pandemiei. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, declara, in urma cu doua zile, ca…

- In imagini se observa cum mai mulți pacienți, cei mai mulți in varsta, așteptau afara, așezați pe scaune sau plimbandu-se prin curte, sa fie preluați de medici. Oamenii au fost tratați sub cerul liber și tot in curtea spitalului li s-au recoltat probe pentru analizele medicale. Astfel, un…

- Emanuel Soare, PNL: “Mulțumesc ministrului Sanatații, Nelu Tataru, pentru sprijinul acordat argesenilor și sistemului de sanatate din județ!”Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a fost azi in Arges si a vizitat Centrul de Transfuzie Sanguina din Pitești, insotit fiind de candidatul PNL Arges la presedintia…

- “Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate din populatie Romaniei aproximativ si am mers pana la 10.700.000 de cetateni care ar trebui sa faca acest vaccin. La nivelul Comisiei Europene s-au incheiat contracte, sunt discutii cu mai multe firme, s-au incheiat contracte cu mai multe firme. (…)…