Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru tranzitie energetica SHURA a descoperit ca Turcia poate produce pana la 1,6 milioane de tone de hidrogen pe an din surse regenerabile, inlocuind 5% din consumul total de energie finala. Profesorul universitar Iskender Gokalp spune ca tara isi poate folosi vastele rezerve de bor in…

- Strategia energetica, valabila pana in 2026, si Planul national de energie si schimbari climatice vor fi aprobate in Guvern luna aceasta sau la inceputul lunii aprilie, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza News.ro. Oficialul s-a intalnit marti cu parlamentari ai AUR,…

- Strategia energetica, impreuna cu Planul national de energie si schimbari climatice, vor fi aprobate in Guvern luna aceasta sau la inceputul lunii aprilie, a declarat marti, ministrul de resort, Virgil Popescu. Acesta a avut o intalnire cu mai multi parlamentari de la AUR, care au participat la un protest…

- George Simion si mai multi parlamentari AUR au venit, marti, la sediul Ministerului Energiei pentru a forta o intrevedere cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Ei s-au plans ca au fost tinuti la poarta, in frig, si ca au fost adusi jandarmi sa ii pazeasca. Un medic are soluția pentru oprirea restricțiilor:…

- Comisia Europeana a propus, la finele lunii februarie, instituirea a 10 noi parteneriate europene intre Uniunea Europeana, statele membre și/sau sectorul de profil, dupa cum se arata intr-un document elaborat de CE. Obiectivul este de a accelera tranziția catre o Europa verde, neutra din punctul de…

- Miron Mitrea susține ca dupa protestele minerilor din Valea Jiului a ieșit la iveala faptul ca Romania nu are o rezerva de carbune din moment ce dupa doar cateva zile in care nu s-a mai scos carbune din mine, mai multe mii de locuințe și instituții au ramas fara caldura."In primul rand vreau sa subliniez…

- UPDATE Premierul Florin Cițu și Ministrul Economiei, Virgil Popescu, au discutat cu minerii care protesteaza in Valea Jiului. Cei doi demnitari au anunțat ca au soluții la problemele minerilor care pot fi ap...

- Aproximativ 70 de mineri de la Vulcan au refuzat sa intre in mina si au pornit pe jos spre Lupeni, pentru a-i sustine pe ortacii care s-au blocat in subteran si cer plata restantelor salariale si a altor drepturi. O delegatie a minerilor se va intalni cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…