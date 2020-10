Stiri pe aceeasi tema

- Greenpeace Romania lanseaza „ Bariera Verde ”, o campanie pentru replantarea perdelelor forestiere și a padurilor de protecție din zonele de campie. Actorul Marcel Iureș se alatura acestui demers ca narator al unei animații care explica urgența pe care milioane de romani o resimt pe propria piele. In…

- Cresterea numarului dezastrelor climatice, alaturi de pandemia de COVID-19, demonstreaza ca liderii politici si economici nu reusesc sa opreasca transformarea planetei intr-un ''iad nelocuibil'' pentru milioane de oameni, conform unui raport emis luni de Organizatia Natiunilor Unite

- Vești proaste inainte de inceperea școlii. Medicul Andreea Moldovan vine cu informații noi, potrivit unui studiu american realizat pe copii. Din pacate, se pare ca odata cu declanșarea gripei sezoniere, probabilitatea de a deosebi simptomele cauzate de aceasta și de COVID-19 este destul de mica sau…

- Distribuirea unui vaccin anti-COVID inainte ca eficiența acestuia sa fie dovedita este o idee proasta care ar putea pune in pericol si testarea altor vaccinuri, a declarat medicul american Anthony Fauci, potrivit CNN.

- Fermierii afectați de seceta vor primi ajutoare de la stat, dupa de Guvernul a adoptat, luni, o ordonanța de urgența in acest sens. Bugetul total este de 850 milioane lei, ce va ajunge pentru circa 34.400 de fermieri. „Valoarea maxima a sprijinului acordat in cadrul acestei scheme de ajutor de stat…

