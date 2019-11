Greenpeace atrage atenţia asupra pericolului poluării cu ''megaplastic'', rezultată în urma pescuitului Activistii de mediu ai Greenpeace au atras atentia, miercuri, asupra pericolelor asociate plasticului provenind de la echipamentele de pescuit pierdute sau abandonate, numindu-l ''cel mai letal tip de poluare cu plastic a oceanelor'', relateaza DPA.



Potrivit estimarilor, 640.000 de tone de echipament de pescuit ajung in oceane in fiecare an si constituie circa 10% din deseurile de plastic din mediul marin, in timp ce plasele de pescuit reprezinta 86% din asa-numitul ''megaplastic'' din ''peticul de gunoi din Pacific'', se arata intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a criticat programul de guvernare al PNL. Premierul demis susțineca se intampla exact lucrurile de care PSD s-a temut cand a fost indepartat de la guvernare. "Am citit programul de...

- Prințul incoronat al Arabiei Saudite a avertizat ca prețul petrolului ar putea crește treptat, daca marile puteri nu acționeaza impotriva Iranului, scrie BBC. Mohammed bin Salman a afirmat ca...

- Cateva sute de persoane au participat duminica la un miting pentru constientizarea populatiei asupra pericolului poluarii radioactive, chimice si electromagnetice, organizat in centrul Craiovei de catre Asociatia Civica pentru Viata, reprezentanta a societatii civile din zona, inclusiv din comuna Podari.…

- Plenul CSM dezbate la aceasta ora validarea concursurilor de promovare in functii de executie dar si in fuctia de sef la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ).Judecatorul Andreea Chis aratat ca in sistemul intern informatic nu ar fi fost incarcate documente esentiale ce…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, atrage atenția Guvernului asupra blocajului care poate sa apara in implementarea proiectului de termoficare din Vatra Dornei. In acest sens, Angelica Fador le-a adresat o intrebare ministrului dezvoltarii regionale, vicepremierul Daniel Suciu și ministrului…

- Ziarul Unirea Riscam sa ramanem in frig, in aceasta iarna. ANRE atrage atenția asupra problemelor in furnizarea de gaze naturale catre populație “Exista suspiciuni rezonabile ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus.” Aceasta este concluzia la care au ajuns cei de la Autoritatea Nationala…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a verificat, marti, doua proiecte finantate de minister, ocazie cu care a declarat ca trage un semnal de alarma pentru autoritatile locale care nu au depus pana acum documentatiile tehnico-economice la Ministerul Turismului pentru proiectele ce se regasesc in Masterplanul…

- Presedintele Ligii Alesilor Locali si al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a atras atentia ca actualul Guvern PSD ar putea pregati o noua Ordonanta 55, prin care primarii si alesii locali au avut posibilitatea, in anul 2014, sa plece la alte partide fara sa-si piarda functiile. In cuvantul sau de la ...