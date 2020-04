Greenpeace: 98% din incendiile de pădure nu sînt incluse în rapoartele oficiale Aproape toate incendiile de padure din Rusia nu sint incluse in rapoartele operaționale ale funcționarilor. Despre acest lucru scrie Greenpeace cu referire la datele sistemului de monitorizare spațiala a incendiilor ISDM-Rosleshoz. In prezent, in Rusia au loc incendii pe o suprafața de 930 de mii de hectare. In același timp, doar 2% dintre ele sint reflectate in rapoartele oficiale — aprox Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

