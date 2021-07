Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce romanii se bucura de una dintre cele mai relaxate (in restricții) perioade de la debutul pandemiei COVID-19 și petrec claie peste gramada prin stațiuni, mari state europene sunt in alerta generala sub amenințarea unui val patru imprevizibil ce pare ca va fi dominat de varianta cea mai…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, dupa multe controverse, pasaportul sanitar, la o zi dupa o noua mobilizare a oponentilor acestei masuri, scrie AFP.Adunarea Nationala a pus capat, cu o majoritate confortabila de voturi (156 pentru, 60 împotriva si 14 abtineri) unui maraton…

- In timp ce Franta si-a sarbatorit miercuri Ziua Nationala, peste 19.000 de persoane, conform autoritatilor, au manifestat in toata tara pentru a protesta fata de hotarirea presedintelui Emmanuel Macron de a introduce restrictii impotriva celor care nu au un certificat sanitar ce atesta ca sint vaccinati…

- Secretarul de stat francez insarcinat cu tranzitia digitala, Cedric O, a schitat intr-un interviu acordat ziarului Le Parisien conturul viitorului pasaport sanitar francez, un document ce va fi accesibil peste doua saptamani, transmite RFI . Instrumentele digitale devin hotaratoare pentru a regasi…

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat miercuri instituirea unui 'pasaport sanitar COVID-19' ce va putea fi folosit pentru accesul la evenimente sportive, festivaluri si parcuri tematice cu prezenta numeroasa, o masura puternic contestata despre care guvernul afirma ca va ajuta la redeschiderea economiei,…

