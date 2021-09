Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat un ordin de o importanța capitala! Este vorba despre o directiva clara pentru a ajutorarea a milioane de romani afectați de scumpirile din ultima perioada! S-au inființat echipe speciale de comisari și se intensifica controalele, pentru a... Citește AICI ce DIRECTIVA CLARA s-a dat…

- O investitie in valoare de peste 300 de milioane de euro intr-o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata ar putea fi realizata la Buzau de grupul de firme AFV Beltrame Group care mai detine in Romania combinatul siderurgic de la Calarasi specializat in productia de bare de otel laminate…

- Primele estimari arata ca productia de grau ar putea ajunge la un nivel record de 12 milioane de tone, adica 2,3 miliarde de euro, cu randamente mari in vestul tarii si cu productii bune in celelalte...

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca in Europa s-a constatat o creștere a numarului infecțiilor cu noul coronavirus. „In saptamana 11-17 iulie, la nivel european s-a constatat o crestere cu 64,3% (a numarului infectiilor).…

- Studiu MedLife: Jumatate din populația mediului urban mic și o treime din populația mediului urban mare a trecut prin boala, de noua ori mai mult, respectiv de trei ori mai mai mult fața de statisticile oficiale. Aceasta situație explica și scaderea substanțiala a cazurilor din ultima luna. “Cei care…

- Universitatea Johns Hopkin a publicat, joi, un bilanț actualizat conform caruia, de la debutul pandemiei de coronavirus, peste 4 milioane de persoane au murit dupa ce s-au infectat cu COVID-19, informeaza DPA, citata de Agerpres . In mai puțin de trei luni, numarul deceselor a crescut de la trei la…

- 3.903.064 de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (603.523). Brazilia este pe locul doi, cu 511.142 de decese, urmata de India (393.310), Mexic…

- Casa Alba a prezentat, luni, un plan pentru distribuirea la nivel global a 55 de milioane de doze de vaccin produse de SUA, cu aproape 75% dintre doze fiind alocate catre America de Sud și Caraibe, Asia și Africa prin programul internațional COVAX, transmite Reuters, citat de digi24.ro.