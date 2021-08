Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glinta a inotat la potentialul sau maxim in finala probei de 100 m spate, desfasurata marti dimineata la Aquatics Centre, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dar nu a reusit o clasare mai buna de locul opt, la fel ca acum patru ani la Rio. Glinta a luat startul de pe culoarul opt, a inceput…

- Ciclistul roman s-a clasat, luni, al 7-lea in cursa de cross country din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Vlad Dascalu, campion mondial Under 23 in 2019, a parcurs cei 28,2 km intr-o ora, 26 minute și 3 secunde. Medalia de aur a fost cucerita de britanicul Thomas Pidock (1:25:14), acesta fiind…

- Andy Murray, campion la simplu masculin la Olimpiadele de la Londra și Rio, a decis sa se retraga înaintea debutului în proba la care este campion al ultimelor doua ediții ale Olimpiadei. Murray urma sa joace duminica, în primul tur, împotriva canadianului Felix Auger-Aliassime.…

- Ana-Maria Popescu, care a pierdut dramatic finala individuala de la spada, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dupa o ''tusa de aur'' reusita de chinezoaica Yiwen Sun, s-a bucurat fara rezerve de medalia de argint, care i-a rasplatit toate eforturile si chinurile din perioada de pregatire.…

- Atleta Alina Rotaru, care va participa la Jocurile Olimpice de a Tokyo la proba de saritura in lungime, a declarat intr-un interviu, pentru AGERPRES, ca visul sau este castigarea unei medalii olimpice, indiferent de culoarea acesteia. Obiectivul sau principal la editia din acest an a Jocurilor Olimpice…

- Robert Glinta, primul sportiv roman care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo si portdrapelul Romaniei in cadrul competitiei, vorbeste, cu pasiune si cu modestie, despre obstacolele pe care le-a avut de infruntat, dar mai ales despre dorinta arzatoare de a castiga o medalie olimpica

- Patru din cei sapte atleti români calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor evolua pentru echipa tarii noastre la Campionatele Europene de atletism pe echipe - Liga I, pe 19 si 20 iunie, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca. Florentina Iusco (saritura…

- Atletul kenyan Timothy Cheruiyot a castigat vineri proba de 1.500 m, disputata la reuniunea de la Doha (Qatar), a doua etapa a Ligii de Diamant, cu timpul de 3min30sec48/100, cea mai buna performanta a anului, la mai putin de doua luni de startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, noteaza EFE.…