Romania continua sa aiba restante in ceea ce priveste reformele in justitiei si lupta impotriva coruptiei. Tara noastra a aplicat doar putin peste o treime dintre recomandarile organismelor europene in acest sens. Concluzia rezulta din cel mai recent raport al GRECO, organismul specializat in acest domeniu al Consiliului Europei. Romania a pus in practica doar cinci din cele 18 recomandari facute de GRECO, Grupul Statelor impotriva Coruptiei, potrivit ultimului sau raport pentru tara noastra. Aceasta arata ca in ansamblu autoritatile de la Bucuresti par sa fie hotarate sa remedieze sau sa renunte…