GRECO 'remarca progresele limitate inregistrate in implementarea recomandarilor raportului ad-hoc cu privire la Romania, adoptat in martie 2018 (...), si l-a invitat pe seful delegatiei Romaniei sa transmita secretariatului pana la 31 decembrie un raport de situatie scris legat de chestiunile enumerate in raportul ad-hoc sus-mentionat, precum si un raport de situatie legat de runda a patra de evaluare aflata in desfasurare', se arata in comunicarea GRECO.



