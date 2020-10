Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a facut putine progrese in implementarea reformelor anti-coruptie referitoare la parlamentari, judecatori si procurori, arata un raport publicat marti de GRECO (Grupul de State Contra Coruptiei), organul anti-coruptie al Consiliului Europei, scrie agerpres.ro.

- Prin derularea proiectului ”Intervention techniques and tactics standardization through joint preparation and training activities for the insurance of public order measures occurred during cross border public manifestations”, se urmarește: standardizarea și imbunatațirea pregatirii personalului structurilor…

- CHIȘINAU, 5 oct – Sputnik. Ministerul Finanțelor a propus luni, 5 octombrie, pentru consultare publica un document privind masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. © Sputnik / Miroslav Rotari Statul vrea sa-ți dea bani și tu nici nu știi: Cat de simplu este sa verifici acest lucru…

- Republica Moldova va contracta un imprumut in valoare de circa 70 milioane de Euro pentru a asigura un raspuns eficient in lupta cu pandemia COVID-19. Comisia economie, buget și finanțe a decis, in ședința de astazi, sa propuna plenului Parlamentului ratificarea Acordul-cadru de imprumut dintre Republica…

- Dupa ce nu s-a facut cvorum pentru votarea moțiunii de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Ludovic Orban, Partidul Social Democrat, cel care a depus moțiunea, a anunțat excluderea celor 5 parlamentari care "au tradat". Totodata, partidul condus de Marcel Ciolacu a acuzat PNL ca "a cumparat parlamentari…

- Vanzarile in restaurante s-au ridicat la 304,58 milioane lei, mai mici cu 31,6% fata de primele sase luni din 2019. La 30 iunie 2020, grupul avea 148 de restaurante active, dintre care 79 de locatii KFC, 21 de restaurante Pizza Hut, 21 Pizza Hut Delivery si 10 locatii TacoBell in Romania, 16 restaurante…

- Deputații au început, miercuri, dezbaterea proiectului de lege care aproba OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. PNL a cerut retrimiterea la comisie a proiectului de lege dar solicitarea a fost respinsa la vot. Parlamentarii PSD, PNL și USR continua dezbaterea în plen…

- Organul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE) a cerut marti Rusiei sa realizeze "progrese concrete" in lupta sa impotriva coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, relateaza AFP. "Rusia a pus in opera mai multe recomandari privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor,…