Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii ar putea intra pe plaja doar pe baza de rezervare, din timp, a unui loc pe nisip. In Spania, acest sistem prinde deja contur. Cei care isi doresc sa faca o baie in mare sau sa stea cateva ore la soare, vor avea la dispozitie o aplicatie pentru a-si rezerva un sezlong. Iși pot alege locul…

- Primul caz de infecție cu coronavirus in orașul Gaești, a fost confirmat vineri . Este vorba de un barbat de 48 de ani, intors din Germania și care se afla internat la Secția Boli Infecțioase Targoviște. Primarul orașului Gaești, Gheorghe Grigore a facut apel la populație sa respecte distanțarea sociala…

- Primele seri in care au intrat in vigoare masurile initiale de relaxare a restrictiilor determinate de epidemia COVID-19 au condus in Grecia si la primele reuniuni in aer liber in mai multe parti ale tarii, adunari inca interzise conform strategiei graduale de iesire din izolare stabilite de guvern…

- La Constanța se discuta deja despre deschiderea sezonului estival Foto: Arhiva/RRA. La Constanța se discuta deja despre deschiderea sezonului estival pe litoral. Reprezentanții patronatelor din turism - hotelieri, agenți economici - s-au întâlnit astazi cu prefectul judetului…

- Hotelierii de pe litoral pregatesc sezonul 2020 cu masuri de protecție Foto: Arhiva/RRA. Hotelierii de pe litoral pregatesc deschiderea sezonului și sunt gata sa introduca masuri pentru a proteja sanatatea turiștilor și a angajaților, în condițiile restricțiilor impuse de prezența virusului…

- Printul William al Marii Britanii si-a indemnat compatriotii sa respecte recomandarile formulate de Guvernul de la Londra pentru a limita raspandirea noului coronavirus si a laudat eforturile depuse de angajatii din domeniul sanatatii in lupta lor impotriva pandemiei, informeaza Reuters, citata de…

- Masurile fiscale pe care le vor lua autoritatile ar trebui sa aiba la baza criterii esentiale, cu impact direct asupra companiilor si al economiei, respectiv mentinerea de lichiditati in economie, evitarea blocajelor la plata, mentinerea locurilor de munca, sustin reprezentantii firmei de consultanta…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis informații suplimentare despre masurile ce trebuie respectate pentru prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19). Oficialii prezinta clarificari despre autoizolarea la domiciliu și carantina: ”1. Care este diferența dintre carantina și autoizolarea la domiciliu?…