- Vaccinarea obligatorie va lasa Grecia incepand de joi fara circa 10.000 de cadre medicale din sectorul public, acesta fiind numarul celor care inca nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 si care vor fi suspendati fara plata pana cand se vor imuniza, conform unei legi intrate in vigoare miercuri, relateaza…

- Vaccinarea obligatorie a personalului din sanatate a intrat in vigoare miercuri in Grecia, unde cei recalcitrantii risca sa fie dati afara, iar personalul nevaccinat risca sa fie suspendat, o masura care a fost anuntata la 12 iulie, intr-o alocutiune, de catre premierul Kyriakos Mitsotakis, relateaza…

- Guvernul britanic a anuntat ca se pregateste pentru vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, desi campania de imunizare pentru aceasta categorie nu a fost inca aprobata de Comisia nationala pentru Vaccinare si Imunizare, relateaza AP.

- Guvernul a aprobat, miercuri, la solicitarea Ministerului Sanatatii, ordonanta care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum si activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. Potrivit actului normativ, pentru activitatea de administrare…

- Guvernul conservator al Greciei a deschis ușa pentru impunerea vaccinarii anti-Covid obligatorii dupa ce a permis ministerului sanatații sa extinda lista categoriilor profesionale care pot fi vizate de masura, informeaza Euractiv . Noile puteri acordate ministerului sanatații au fost introduse in ultimul…

- In realitate, acțiunea social democraților nu a trezit nicio emoție publica și nimeni nu și-a facut vreun calcul serios in legatura cu șansele ei reale de reușita. In schimb, replicile și declarațiile din Parlament raman in istorie ca un varf al tupeului pe care politica romaneasca nu l-a cunoscut de…

- Producatorul AstraZeneca/Oxford testeaza un vaccin anti-Covid impotriva tulpinii sud-africane, denumita „beta” a SARS-Cov-2. Au inceput sa fie vaccinați voluntari cu serul anti-tulpina africana de Covid-19. Vaccinarea are loc in cadrul unor teste clinice. Conform AFP, aproximativ 2.250 de participanti…