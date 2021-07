Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta a numarului de infectari provocate de noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Primaria Carei a platit salariile personalului medical de la Centrul de Vaccinare. Va reamintim ca in cursul saptamanii trecute a existat un protest al cadrelor medicale datorita neplatii salariilor de mai multe luni. . https://www.buletindecarei.ro/2021/06/protest-la-centrul-de-vaccinare-carei-nu-s-au-acordat-salarii-de-luni-de-zile.html…

- Romprest nu mai ridica gunoiul menajer in Sectorul 1. Locuitorii stau cu pubelele și cu ghenele pline, primarul Clotilde Armand ii indeamna pe Facebook sa sune la Poliția Locala. Robert Turcescu a urmat indemnul primariței și a dat telefon polițiștilor sperand sa rezolve problema. A urmat un dialog…

- La nici 24 de ore dupa ce i-a jignit pe jurnaliștii care insistau cu intrebari legate de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pe holurile Parlamentului, premierul Florin Cițu a cerut sprijinul presei pentru promovarea unei noi campanii de vaccinare, mai “galagioase”, in care el insuși este…

- Peste 35.000 de persoane au manifestat miercuri impotriva justitiei, la apelul unor sindicate, in fata sediului Adunarii Natonale, Camera inferioara a Parlamentului francez, la doua saptamani dupa moartea unui politist, Eric Masson si inaintea unor alegeri locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.…