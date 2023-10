Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile elene vor sa imbunatațeasca rapid prevenirea stingerii flacarilor, dupa ce mai mulți activiști au criticatdur mecanismul de control aplicat pana acum. Incendiul mortal din nord-estul Evrosului, a facut prapad pentru a 15-a zi la rand.Cel puțin 20 de oameni au pierit in flacari, in timp…

- Incendiile din nordul Greciei inca nu pot fi stinse, la doua saptamani de la izbucnirea flacarilor. Vantul le face misiunea tot mai dificila pompierilor. Incendiul din regiunea Evros, de langa orașul port Alexandroupolis, este cel mai mare din Uniunea Europeana.

- Incendiul de vegetație de la Evros, in nord-estul Greciei, continua in ciuda eforturilor unei unei echipe multinaționale de pompieri. Acționeaza in zona 100 de autospeciale cu 475 de pompieri, 11 avioane și cinci elicoptere speciale.

- Pe masura ce se raspandește credința populara ca migranții sunt vinovați pentru incendiile care au devastat Grecia, „milițiile” civile autoorganizate ii vaneaza, scrie Euronews . Un barbat deschide partea din spate a camionetei sale verzi de camuflaj și arata triumfator cele „25 de bucați pe care le-a…

- Copernicus transmite ca incendiul de vegetatie din nord-estul Greciei, care a inceput sambata in apropiere de orasul Alexandroupolis, este „cel mai mare inregistrat pe teritoriul european in ultimii ani”, cuprinzand, pana in prezent, un total de 72.344 de hectare, relateaza Reuters.

- Un uriaș incendiu de vegetație devasteaza de trei zile nord-estul Greciei in apropierea orașului Alexandroupolis. Autoritațile au ordonat luni dimineața evacuarea a patru sate, ridicand numarul comunitaților evacuate la 12 de la izbucnirea flacarilor.

- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost arestat preventiv marti pentru ca a provocat trei incendii de padure in regiunea Tzoumerka din nord-vestul Greciei, a relatat cotidianul elen Kathimerini, citat de agentia EFE. Sambata noapte, suspectul se afla in masina sa, la periferia satului Kalendzi, urmarind…

- 40 de pompierii romani au plecat in Franța sa ii ajute pe colegii lor. Incendiile de vegetatie amenința regiunea Bordeaux. Misiunea lor e finanțata de Uniunea Europeana și e parte dintr-un program prin care țarile se ajuta reciproc pentru a lichida incendiile devastatoare care parjolesc sudul continentului.…