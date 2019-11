Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti ndash; Brasov, in zona localitatii Movila Vulpii km 70 , judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un tir si un autoturism.In urma impactului, trei ocupanti din autoturism au…

- Prepelite rotisate si sarmale (preparate de vedeta TV Nea Marin), promise la ultimul targ de la Lacul din Noua! Targul de Sfintii Mihail si Gavril, ultimul targ de toamna din acest an, va fi organizat in perioada 7 - 10 noiembrie 2019, in zona de agrement a Lacului Noua din Brasov. …

- Joi, 7 noiembrie 2019, de la ora 19:00, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi” se va desfașura cel mai apreciat spectacol de musical din Romania - „Mamma Mia!”, pe muzica legendarei trupe ABBA. Distributia este una de zile mari cu nume celebre si iubite de public, precum Loredana,…

- Conducatorul auto care a lovit cu mașina doi barbați, ieri dupa-masa, pe strada Minerva din municipiul Brașov, a fost reținut de polițiști. Polițiștii au stabilit ca barbatul se afla sub influența bauturilor alcoolice, atunci cand a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și i-a accidentat…

- In aceasta seara, pe raza localitații Racoș, județul Brașov, a avut loc un incident, respectiv o autoaccidentare prin impușcare la o partida de vanatoare. Victima, in varsta de 43 ani, din județul Covasna a fost transportata la spital, conștienta, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.…

- Cinci lungmetraje si 28 de scurtmetraje au fost selectate in competitiile Dracula Film Festival, care va avea loc in perioada 16 - 20 octombrie, la Brasov, unde „The Lighthouse”, cu Willem Dafoe si Robert Pattinson, va fi proiectia-eveniment.

- Bienala Art Encounters 2019, cel mai așteptat eveniment din Romania dedicat artei contemporane, va incepe in weekend și se va desfașura timp de cinci saptamani la Timișoara pana in data de 27 octombrie. Deschiderea oficiala a Expoziției va avea loc vineri, 20 septembrie, la ora 16.00 la Muzeul de Transport…

- „Festivalul Luminii” vrea sa ne scoata sambata din cotidian si sa ne aduca mai aproape de bucuriile simple ale vietii! „Adevarata fericire nu e rezultatul bogatiei, a succesului in cariera si nici macar al satisfacerii tuturor placerilor. Fericirea e atunci cand esti multumit de ceea ce…