Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, antreprenorul grec Aktor a turnat in acest weekend primul strat de asfalt in zona alunecarii de teren de la Oiejdea. Grecii de la Aktor au turnat sambata...

- Grecii de la Aktor lucreaza de zor pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea și, chiar daca nu au o mobilizare spectaculoasa, incep sa se vada ceva progrese.

- „Se așterne ultimul strat de asfalt pe lotul 2. Stadiul lucrarilor: 90%. Lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda este unul dintre proiectele prioritare pentru România. Pe cei 24,2 km ai tronsonului - de la Pârâul Iovului la Aiud - a început…