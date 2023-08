Grecii de la AKTOR L-AU DETRONAT pe Umbrărescu Dorinel Umbrarescu, poreclit și „regele asfaltului”, și-a pierdut prima poziție in topul constructorilor pentru luna iunie, fiind devansat de grecii de la Aktor. In Top trei companii intra Aktor, UMB și Alarko. In luna iunie, Aktor a reușit sa treaca pe prima poziție, devansand UMB – clasata de obicei pe prima poziție, grecii raportand cel mai mare progres de pe șantierele de autostrazi din Romania, potrivit economica.net. Astfel, Aktor a avut un avans de 8,1 puncte ptocentuale (pp) pe lotul 3 din Autostrada de Centura București Sud, cu stadiul lucrarilor de peste 50%. La o foarte mica distanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

