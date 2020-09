Compania Aktor (Grecia) a cerut blocarea conturilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru un contract de reabilitare de DN incheiat in 2011 și solicita plata unor despagubiri in valoare totala de 140 milioane lei. Dar și greci sunt in urma cu contractele promise. Asfel ca, grecii s-ar putea trezi și ei datori catre CNAIR in condițiile in care de mai bine de cinci ani tot taraganeaza lucrarile la lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda, intre Santimbru și Aiud, ceea ce ar putea da dreptul CNAIR sa le aplice gecilor penalitați de pana la 15% din valoarea contractului.…