Stiri pe aceeasi tema

- Durerea sinistratilor din Grecia s-a transformat in revolta unei tari intregi. Oamenii acuza deschis guvernul ca nu a actionat destul de repede si cu mijloacele necesare. Iar premierul le raspunde cerandu-si scuze si facand noi promisiuni in care nimeni nu mai crede, acum.

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, isi avertizeaza conationalii ca urmeaza ”zile grele”. Guvernul grec a avertizat joi ca tara trebuie sa se pregateasca pentru zile grele care vor urma, avand in vedere ca tara se confrunta cu numeroase focare de incendii, relateaza dpa, scrie Agerpres. „Ne confruntam…

- Grecia e copleșita de incendii din cauza temperaturilor record! Valul de caldura care afecteaza arhipelagul va fi deosebit de intens si de durabil, ceea ce inseamna ca va ingreuna munca pompierilor. Dezastrul este uriaș! Limbile de foc amenința așezarile, iar vantul și canicula pun in dificulate salvatorii. …

- CHIȘINAU, 3 iul - Sputnik. Scrisorile de recomandare a candidaților/colectivelor de candidați pentru decernarea Premiului Național pot fi depuse. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia pentru decernare a acestui premiu in cadrul primei ședințe care a avut loc ieri. Astfel, scrisorile de…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- Muncitorii din Grecia au inceput joi o greva de o zi in semn de protest fata de planurile Guvernului de a reforma legislatia in domeniul muncii. Prin aceasta reforma Executivul intentioneaza de fapt sa majoreze programul de lucru zilnic de la opt la zece ore si sa elimine saptamana de lucru de cinci…

- Guvernul ridica, astazi, o parte din restrictiile din pandemia de Covid-19: masca pe strada si lockdown-ul de noapte Vineri va avea loc sedinta Executivului, in care urmeaza sa fie aprobate masurile de relaxare a restrictiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata, spune premierul Florin Citu.…