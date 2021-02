Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna de omat a lovit Grecia, cu ninsori abundente si vinturi puternice, zonele cele mai afectate fiind cele din nordul si centrul tarii, relateaza dpa. Zapada a acoperit, de asemenea, Acropola din Atena, insa nu pentru mult timp, temperaturile situindu-se in capitala in jurul valorii de zero grade…

- O furtuna de zapada a lovit Grecia, cu ninsori abundente si vanturi puternice, zonele cele mai afectate fiind cele din nordul si centrul tarii, relateaza dpa potrivit Agerpres. Zapada a acoperit, de asemenea, Acropola din Atena, insa nu pentru mult timp, temperaturile situandu-se in capitala in jurul…

- Un sistem meteorologic care s-a abatut deja asupra regiunii Midwest din Statele Unite, unde a adus cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna, se va deplasa spre sud si vest in cursul zilei de miercuri, urmand sa provoace furtuni de zapada si conditii periculoase de circulatie, informeaza Reuters.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, luni, 28 decembrie, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani vremea va fi deosebit de calda in anumite regiuni, temperaturile ridicate pastrandu-se pana pe data de 8 ianuarie.…

- O cantitate imensa de zapada a cazut in nordul Japoniei și pe litoralul Marii Japoniei. Din cauza precipitațiilor abundente, au fost anulate peste 50 de curse aeriene interne, transmite TASS, cu referire la postul NHK.

- Vremea mai rece decat de obicei pentru aceasta perioada care se instaleaza in Europa va da probabil un al doilea impuls pietelor de gaze naturale si energie electrica de la inceputul sezonului de incalzire, scrie Bloomberg. Raceala creste speranta ca, dupa caldura record din 2019, aceasta iarna se va…

- CHISINAU, 29 nov - Sputnik. In raioanele de nord ale țarii au cazut primii fulgi de nea. Pe rețelele de socializare au fost publicate inregistrari video in care se vad campurile pe care a inceput sa se aștearna in zapada, deocamdata in strat inconsistent. Iarna trecuta a fost practic fara…

- A nins in nordul țarii. Deși meteorologii au anunțat doar lapovița in aceste zile și cer innorat, se pare ca primii fulgi de nea sunt nerabdatori. Internauții au fost primii care au impartașit pe rețelele de socializare vestea despre prima zapada.