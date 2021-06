Grecia are in plan sa transforme insulele tarii in „zone libere de Covid”, in timp ce Mykonos, „insula petrecerilor”, se pregateste sa primeasca din nou turisti. La doua saptamani dupa ce Grecia si-a deschis oficial sezonul turistic, este liniste peste tot, informeaza CNN . La barurile aflate pe plaja, unde in mod normal muzica rasuna de dimineata pana seara, acum este liniste. Muzica inca nu este permisa in astfel de locatii, in ciuda ridicarii restrictiilor. De asemenea, cluburile raman momentan inchise. Totusi, autoritatile din Grecia au in plan sa transforme insulele tarii in „zone libere…