- Grecia ar trebui sa poata sa primeasca turisti incepand cu data de 15 mai, a confirmat miercuri premierul Kyriakos Mitsotakis, spunand ca pandemia de COVID-19 da semne de stabilizare cu ajutorul campaniei de vaccinare, relateaza Reuters. "Vaccinurile, auto-testele si vremea mai buna ne…

- „Intenția noastra este de a avea o deschidere coordonata a restaurantelor dupa Paște”, a declarat, astazi, ministrul de stat George Gerapetritis, la un post de televiziune. Potrivit oficialului grec, clienților li se va permite sa ia masa in aer liber, relateaza Reuters.Guvernul de la Atena a demarat,…

- Grecia va oferi restaurantelor si barurilor afectate in ultimele luni de restrictii impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) finantare suplimentara in valoare de aproximativ 330 milioane de euro pentru a le ajuta sa se redeschida in urmatoarele saptamani, a anuntat premierul…

- Planul guvernului grec pentru deschiderea in siguranta a sezonului turistic din 2021 a fost prezentat de Ministrul Τurismului, d-nul Haris Theocharis, intr-o conferinta de presa sustinuta in cadrul Expozitiei Internationale de Turism ITB Berlin, transmite un comunicat de presa trimis redactiei. Domnul…

- Autoritațile de la Atena au anunțat deschiderea oficiiala a sezonului turistic pe 14 mai 2021. Condițiile de intrare pe teritoriul țarii a strainilor privesc prezentarea unei dovezi care sa ateste...

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cele care au un test negativ sau au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu noul coronavirus pot calatori vara aceasta in Grecia, a declarat ministrul grec al Turismului, Harry Theocharis, potrivit Reuters. Grecia iși propune sa inceapa sezonul turistic pana…

- Grecia planuiește ca pana la finalul lunii martie sa ridice restricțiile impuse de pandemie din sectorul vanzarilor cu amanuntul și sa redeschida școlile. Totodata, guvernul de la Atena a anunțat ca va incepe redeschiderea sectorului turistic inaintea sezonului de vara, cel mai probabil in luna mai,…

- Grecia intentioneaza sa ridice restrictiile COVID-19 impuse in sectorul de retail si sa deschida scolile inainte de sfarsitul acestei luni si de asemenea sa redeschida sectorul turistic in luna mai, inaintea sezonului estival care este vital pentru economia Greciei, a declarat luni un purtatorul…