Grecia vrea să emită euroobligaţiuni pe o perioadă de 15 ani. Scadenţa, în 2035 Daca in urma cu 10 ani Grecia era persona non grata pe pietele financiare internationale, acum intentioneaza sa imprumute intre 2 si 2,5 miliarde de euro la o dobanda de 2% prin emiterea de euroobligatiuni cu scadenta in 2035, a declarat un responsabil grec, informeaza Agerpres.



Autoritatea pentru gestionarea datoriei publice din Grecia a precizat ca a mandatat bancile Barclays, BNP Paribas, BofA (Bank of America Securities), Goldman Sachs International Bank, HSBC si JP Morgan sa intermedieze acest imprumut. Emisiunea ar urma sa fie lansata in viitorul apropiat, in functie de conditiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

