Grecia vrea sa achite anticipat mai multe imprumuturi de la Fondul Monetar International

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…

- Grecia a achitat anticipat o parte din masivul imprumut luat de la Fondul Monetar International (FMI), a anuntat Ministerul de Finante de la Atena, transmite Reuters. Grecia a platit 2,7 miliarde de euro din creditul primit de la FMI. Achitarea anticipata permite Atenei sa-si scada costurile cu serviciul…

- Rusia va reduce ponderea dolarului in Fondul sau suveran de investitii si ia in considerare alte valute, inclusiv yuanul chinezesc, a afirmat miercuri Vladimir Kolychev, adjunctul ministrului rus de Finante, transmite Reuters. Ministerul de Finante intentioneaza sa schimbe anul viitor structura…

- Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune. "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant…

- Mecanismul European de Stabilitate (ESM) a fost de acord luni sa permita Greciei sa restituie, inainte de scadenta, o parte din masivul imprumut luat de Fondul Monetar International (FMI), se arata intr-un comunicat al fondului de salvare al zonei euro, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Grecia…

