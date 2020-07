Grecia: Vânturile puternice au contribuit la declanşarea unor incendii de vegetaţie Mai multe zile fara precipitatii si temperaturi care au atins valoarea de 36 de grade Celsius au contribuit la izbucnirea unor incendii de vegetatie in Grecia, au raportat vineri reprezentantii Brigazii de Pompieri, citati de DPA. Alimentate de vanturi puternice, 37 de focare si incendii de vegetatie au fost inregistrate in Grecia in ultimele 24 de ore, determinand operatiuni ample de stingere a flacarilor, la care au participat inclusiv elicoptere si avioane. O tabara pentru copii proveniti din medii dezavantajate, organizata in statiunea Vari, aflata la est de Atena, a trebuit sa fie evacuata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Vineri au izbucnit mai multe incendii de vegetație in zona noastra, pe Valea Arieșului au ars hectare intregi de litiera de padure.