Grecia vaccinează toată populația! Când se va întâmpla acest lucru Grecia si-a propus sa vaccineze cu cel putin o doza intreaga populatie de peste 30 de ani pana la sfarsitul lunii mai. Aceasta decizie a fost luata pentru ca Grecia sa poata deschide porțile turiștilor in sezonul estival și sa-și relanseze activitatea economica, relateaza joi EFE. Autoritatile sanitare au deschis joi platforma de inregistrare pentru vaccinarea anti-COVID-19 persoanelor cu varsta intre 40 si 44 de ani, dupa ce luni a fost deschisa pentru categoria de varsta de intre 30 si 39 de ani. Aceste grupe de varste vor fi vaccinate exclusiv cu serul de la AstraZeneca, in timp ce sambata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

