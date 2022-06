Grecia va subvenționa achiziționarea de electrocasnice noi pentru a reduce facturile la curent Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters. La fel ca multe alte state membre UE, Grecia se confrunta cu o crestere exploziva a preturilor la energie, o tendinta care a fost agravata dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia si reducerea livrarilor de gaze rusesti spre mai multe tari din Europa. Incepand de anul trecut, autoritatile de la Atena au adoptat mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

