Grecia va primi înapoi pe teritoriul său 1500 de solicitanţi de azil din Germania Grecia va primi inapoi pe teritoriul sau 1500 de solicitanti de azil aflati in prezent in Germania, in cadrul acordului convenit intre cele doua tari in urma summitului european de la sfarsitul lui iunie cu privire la gestiunea migratiei, a indicat miercuri ministrul grec pentru politica migratorie, Dimitris Vitsas, transmite AFP. "In primul semestru din 2018 au fost 1500 de solicitari de reprimire din partea Germaniei, acestea vor fi acceptate", a afirmat ministrul in cadrul unei conferinte de presa. Atena a acceptat sa-i preia inapoi pe acesti migranti in cadrul acordurilor bilaterale de "tranzitie"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

