Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec al turismului, Olga Kefalogianni, și ministrul guvernanței digitale, Dimitris Papastergiou, au anunțat lansarea unei noi aplicații – mAiGreece – destinate turiștilor, in 31 de limbi, inclusiv in limba romana, care ofera toate informațiile pentru o vacanța reușita in Grecia. Aplicația…

- Noua aplicație digitala pentru turismul grecesc a fost prezentata luni de ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, și ministrul Digitalizarii, Dimitris Papastergiou, anunța publicația Kathimerini, citata de Hotnews.ro.Este vorba despre aplicația digitala mAiGreece care folosește inteligența artificiala…

- Ministrul grec al turismului, Olga Kefalogianni, și ministrul guvernanței digitale, Dimitris Papastergiou, au anunțat luni o noua aplicație digitala pentru turismul elen, mAiGreece, scrie eKathimerini. Aplicația le va oferi turiștilor informații inclusiv in limba romana despre obiective turistice, plaje,…

- La Galeria Naționala mAiGreece, Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, și ministrul Digitalizarii, Dimitris Papastergiou, au prezentat luni noua aplicație digitala pentru turismul grecesc, potrivit Kathimerini mAiGreece este o aplicație digitala care utilizeaza inteligența artificiala pentru a oferi…

- Primaria municipiului Galati informeaza ca are, in premiera, un functionar public virtual, bazat pe inteligenta artificiala si antrenat sa raspunda la intrebari legate de Urbanism, Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale. „Sunt primul funcționar public virtual al municipiului Galați și ma aflu in perioada…

- Primaria municipiului Galati informeaza ca are, in premiera, un functionar public virtual, bazat pe inteligenta artificiala si antrenat sa raspunda la intrebari legate de Urbanism, Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale. „Sunt primul funcționar public virtual al municipiului Galați și ma aflu in perioada…

- Primaria Galați a lansat un proiect inedit: un funcționar public virtual bazat pe inteligența artificiala. Asistentul virtual este in curs de antrenare și testare, dar va putea oferi informații cetațenilor cu privire la Urbanism, Impozite, Taxe și Alte Ve

- SARAH va fi disponibila 24/7 in opt limbi, prin video sau text și poate oferi sfaturi antistres, de sanatate mintala, nutriție, precum și informații despre alte cateva domenii ale sanatații.