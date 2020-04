Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos vor sustine Grecia in gestionarea crizei refugiatilor prin furnizarea unei clinici mobile pentru migranti si prin ajutor pentru protejarea minorilor, a anuntat vineri Ministerul grec pentru Migratie, informeaza dpa, potrivit Agerpres. In plus, in urmatoarele saptamani Elvetia va primi…

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) i-a solicitat miercuri guvernului grec sa ''ia imediat masuri de decongestionare'' in taberele de migranti suprapopulate de pe insulele din Marea Egee ''pentru a evita o criza de sanatate publica'', transmit AFP si EFE. …

- Grecia și Comisia Europeana, ințelegere privind repatrierea refugiaților Grecia și Comisia Europeana au ajuns la înțelegere pentru repatrierea a 5.000 de refugiați, care acum sunt în insulele grecești, alaturi de alte masuri legate de mutarea unui numar de refugiați în Grecia continentala,…

- Grecia a plasat in carantina o tabara de migranti dupa ce 20 de solicitanti de azil au fost testati pozitiv pentru coronavirus, a anuntat joi Ministerul pentru Migratie elen, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Au fost facute teste unui numar de 63 de persoane dupa ce o tanara de 19 ani din tabara…

- Dotata cu tabere suprapopulate și insalubre, Grecia nu este capabila sa gestioneze un nou val de migranți lasați sa paraseasca Turcia. Guvernul elen actual, care in campania electorala a promis sa atace problema migrației, se confrunta cu revolta populației mai ales in insulele din Marea Egee, invadate…

- Consiliul Europei a cerut luni o 'actiune urgenta' in fata 'crizei umanitare fara precedent', generata de miile de migranti care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin frontiera dintre Turcia si Grecia, potrivit AFP.'Este timpul sa actionam imediat si sa raspundem nevoilor umanitare si…

- Confruntari au avut loc marti intre sute de locuitori din insulele Lesbos si Chios si fortele anti-revolta din Grecia, care au facut uz de gaze lacrimogene pe fondul controversei asupra noilor tabere pentru migranti de pe aceste insule din Marea Egee, informeaza AFP si Reuters.Locuitori si…

- Agitand banderole pe care se putea citii mesajul in engleza "Freedom" (libertate), aproximativ 2.000 de migranti au cerut examinarea cererii lor de azil, la care unii asteapta un raspuns de luni sau chiar de ani de zile, protestand fata de conditiile de viata din apropierea si din tabara de la Moria,…