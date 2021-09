Grecia va înăspri pedepsele pentru incendiatori şi pentru autorii de agresiuni sexuale Grecia a anuntat vineri ca va înaspri pedepsele pentru incendiatori, dar si pentru cei care se fac vinovati de incest si de viol, dupa o vara marcata de incendii de padure si de un val de infractiuni violente împotriva femeilor, relateaza Agerpres.

Ministrul grec al justitiei, Costas Tsiaras, a declarat ca incendierea voluntara, în prezent definita ca un delict, va deveni o infractiune pasibila de opt ani de închisoare si de o pedeapsa la închisoare pe viata în caz de deces, potrivit agentiei de presa elene ANA.



Peste 100.000 de hectare de paduri si…

Sursa articol: hotnews.ro

